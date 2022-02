La coalition présidentielle en RDC radie son président par intérim

Le parti au pouvoir en République démocratique du Congo (RDC) a annoncé ce dimanche avoir radié son président par intérim, Jean-Marc Kabund, à qui il reproche plusieurs griefs.

L’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) reproche à Jean-Marc Kabund plusieurs fautes lourdes comme «escroquerie par la vente des cartes, acte de corruption et d’extorsion dans les nominations aux postes de l’État, violences physiques» envers les militants du parti, etc. Il lui est également reproché d’avoir refusé de répondre aux convocations à la Commission de discipline du parti.

«Vu la gravité des manquements mis à sa charge, la commission nationale de discipline prend les sentences suivantes: déchéance de M. Jean-Marc Kabund, de toutes ses fonctions au sein de l’UDPS Tshisekedi» et son «exclusion de l’UDPS Tshisekedi conformément à l’article 8 alinéa 4 du statut du parti», lit-on dans la décision de la commission de discipline.

Il y a deux semaines, M. Kabund avait annoncé sur son compte Twitter qu’il allait démissionner de son poste de vice-président de l’Assemblée nationale congolaise, où il représente l’UDPS.

Il a été désavoué par les élus de son camp et d’autres instances au sein de la coalition gouvernementale, l’union sacrée qui regroupe des dissidents du camp de l’ancien président Joseph Kabila, des membres de l’ancienne opposition et des partisans du Chef de l’Etat Félix Tshisekedi.