CAN 2021 : Le Cameroun affronte l’Egypte en demi-finale

Le trophée de la Coupe d’Afrique des Nation de football (CAN) 2021 se disputera finalement entre quatre Nations qui ont réussi à s’imposer lors des quarts de finale disputés ce week-end : le Cameroun, le Burkina-Faso, l’Egypte et le Sénégal.

Le Cameroun, pays organisateur de cette 33ème édition de la CAN, reste en course et se rapproche de son objectif de garder la coupe à domicile. Après leur début mitigé, les Lions Indomptables ont progressivement imposé leur marque dans la compétition, en dominant les Comores puis la Gambie respectivement en huitièmes et quarts de finale.

Pour la demi-finale de la compétition, le Cameroun devrait affronter l’Egypte menée par son leader et attaquant de Liverpool, Mohamed Sallah. Les Pharaons ont arraché dimanche leur qualification pour le carré d’as de la CAN en battant le Maroc (2-1) après le jeu des prolongations.

L’autre match des demi-finales sera un duel ouest-africain entre le Sénégal, grand favori, et le Burkina Faso, un sérieux prétendant au titre. Si les Lions de la Teranga ont eu la tâche relativement facile face à la Guinée équatoriale en quarts-de-finale, les Etalons burkinabè ont eu un match assez compliqué contre la Tunisie, dont ils ont finalement triomphé (1-0) tout en étant réduits à 10.

Sénégalais et Burkinabè s’affronteront donc le mercredi 02 février à 19h GMT pour une place en finale de la CAN 2022, tout comme les Camerounais et les Egyptiens le jour suivant. Le match pour la troisième place ainsi que la finale de la compétition se joueront le dimanche 06 février 2022 à 19h GMT.