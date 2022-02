Nouvelle alerte du PAM sur la faim dans la Corne de l’Afrique

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a renouvelé mardi son alerte pour la région de la Corne de l’Afrique, où elle estime que 13 millions de personnes souffrent de la faim.

«Les récoltes sont ruinées, le bétail meurt et la faim s’aggrave en raison des sécheresses récurrentes qui touchent la Corne de l’Afrique», a affirmé hier Michael Dunford, directeur du bureau régional du PAM pour l’Afrique orientale.

Les saisons de pluies n’ont pas été au rendez-vous dans la région, et les prévisions de précipitations inférieures à la moyenne devraient y empirer la situation dans les mois à venir.

Le PAM lance cette semaine son plan d’intervention régional pour la Corne de l’Afrique et appelle à «une aide immédiate pour éviter une répétition de la famine» qui a tué des centaines de milliers de personnes il y a dix ans dans cette zone de l’Afrique.

Le financement sollicité pour ses actions s’élève à 327 millions de dollars. L’UNICEF, également engagé dans ce combat, sollicite 123 millions de dollars.

La grave sécheresse concerne des territoires kenyans et certaines parties des États régionaux d’Oromia et du Sud. Elle s’étend également à certaines parties du Kenya, au centre-sud de la Somalie et à l’Érythrée.