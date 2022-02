Cyclone Batsirai: Madagascar évoque un bilan encore plus lourd

Les autorités locales ont fourni mardi un nouveau bilan du passage du cyclone Batsirai à Madagascar, avec des chiffres toujours en hausse.

Le district d’Ikongo apparait désormais comme étant le plus endeuillé du pays. Le député local Jean Brunelle Razafitsiandraofa y confirme «pas moins de 96 décès à la suite des fortes pluies et des vents violents après le passage du cyclone Batsirai».

«La plupart des décès seraient causés par l’écroulement des maisons. Les habitants des communes rurales dans le district d’Ikongo m’informent qu’il y a beaucoup plus de morts, dépassant la centaine, mais je tiens encore à le vérifier», a indiqué l’élu à la radio nationale.

Officiellement, le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) confirme 27 décès suite au passage du cyclone Batsirai. Les sinistrés sont au nombre de 72.275, dont plus de 62.000 personnes déplacées.

Une délégation gouvernementale conduite par le chef de l’Etat, Andry Rajoelina, ainsi que des partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, Nations unies, etc.), effectuent depuis lundi, des déplacements dans les zones sinistrées pour s’enquérir de l’ampleur des dégâts afin de mieux adapter l’assistance humanitaire.

Le cyclone Batsirai a balayé samedi dernier les côtes malgaches sur environ 14 km, avec des vents soufflant à la vitesse de 80 à 165 km/heure.

Quelques jours plus tôt, un autre cyclone dénommé Anna, avait touché le pays, provoquant des pluies torrentielles, des inondations et des éboulements de terrains. Son bilan s’élevait à une cinquantaine de morts et plus de 130.000 sinistrés.