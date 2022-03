Environ deux millions de Burundais ont besoin d’assistance humanitaire en 2022

Le Bureau de l’ONU pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a publié jeudi un rapport dans lequel il estime qu’environ 1,8 million de personnes auront besoin d’une assistance humanitaire au Burundi, durant cette année 2022.

L’OCHA explique que ces personnes vulnérables auront besoin d’une assistance dans sept secteurs, à savoir : «Les abris et articles non alimentaires, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, l’éducation, la nutrition, la protection, la santé et la sécurité alimentaire».

Cette situation est provoquée, d’après le Bureau onusien, par des catastrophes naturelles, notamment celles liées au changement climatique, telles que les inondations récurrentes et les glissements de terrains.

En 2021, près de 2,3 millions de Burundais avaient eu besoin d’assistance humanitaire. Si leur effectif est en régression cette année, leurs besoins demeurent importants, et les plus vulnérables parmi eux, dont «les besoins sont les plus aigus», sont «des personnes déplacées, des rapatriés, des réfugiés et demandeurs d’asile au Burundi», a fait savoir l’OCHA.