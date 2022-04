Rwanda: Un Chinois condamné à 20 ans de prison pour châtiment corporel sur ses employés

Au Rwanda, la justice vient de condamner l’entrepreneur chinois, Shjun Sun à 20 années de prison, pour avoir frappé ses employés locaux travaillant sur les sites miniers de son entreprise, Ali Group Holding.

Le mis en cause avait été arrêté en septembre dernier sur plainte de quatre de ses employés. Une vidéo avait même circulé sur les réseaux sociaux, montrant un homme chinois, visiblement furieux, fouettant avec une corde un autre homme recroquevillé au sol et attaché à un poteau.

Lors du jugement mardi, les juges rwandais ont établi qu’«il est clair que M. Shjun a torturé les victimes et infligé des châtiments corporels dans une intention malveillante, et il s’agit d’un crime grave».

Shjun Sun n’a pas nié les faits, et affirme les avoir battus parce qu’il était «frustré et fatigué qu’ils volent sans cesse des minerais». Il s’est ensuite défendu en expliquant avoir indemnisé deux victimes d’une somme totale de plus d’un million de francs rwandais et signé une «lettre de réconciliation».

Mais l’accusation a établi que ces deux hommes avaient accepté ces versements «parce qu’ils étaient traumatisés et avaient peur de lui». Un autre gérant de l’entreprise a été jugé coupable de complicité et a écopé de douze ans de prison. Un troisième accusé a été jugé non coupable.