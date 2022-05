Kigali accuse l’armée de la RDC d’avoir blessé des civils rwandais

Le Rwanda a accusé lundi l’armée de la République démocratique du Congo (RDC), d’avoir blessé plusieurs civils rwandais par des tirs de roquettes près de la frontière entre les deux pays voisins. Kigali réclame dans un communiqué, l’ouverture d’une «enquête urgente» pour faire la lumière sur cet incident.

«Le lundi 23 mai 2022, entre 09h59 et 10h20, les bombardements de roquettes des forces armées de la RDC ont frappé les secteurs Kinigi et Nyange dans le district de Musanze qui borde également le secteur Gahunga Burera district, blessant plusieurs civils et causant des dommages à la propriété», lit-t-on dans le communiqué des Forces de défense rwandaises (RDF).

Kigali affirme avoir saisi le Mécanisme de vérification conjoint élargi (MCVE) de diligenter une enquête immédiate. Cet organisme régional est chargé de surveiller et mener des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région volatile des Grands Lacs.

«Les autorités rwandaises ont également contacté leurs homologues congolais concernant cet incident», a indiqué le colonel Ronald Rwivanga, porte-parole de l’armée rwandaise. Pour l’heure, aucune réaction officielle n’a été faite à ce sujet du côté de Kinshasa.