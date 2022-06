Le Gabon enregistre une légère hausse des contaminations au coronavirus

Le Gabon a signalé ce jeudi, un nouvel accroissement du nombre des contaminations au coronavirus, obligeant les autorités à insister davantage sur la vaccination et le respect des gestes-barrières au sein de la population.

Le ministre gabonais de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong, a fait savoir ce 23 juin que le pays enregistre actuellement un taux hebdomadaire moyen de dix nouveaux cas de coronavirus ces derniers jours, contre cinq au cours des deux premières semaines de juin. En mai, seul un cas était enregistré par jour.

Cette «recrudescence» intervient, selon ministre, dans un contexte de la grippe saisonnière, ce qui «favorise la contamination communautaire», et est alimentée par les sous-variants BA.4 et BA.5 d’Omicron. Pour autant, le retour à la vie normale acté depuis le début d’année n’est pas remis en cause. Les événements sportifs dont le marathon à Port-Gentil sont toujours maintenus. Les Gabonais sont toutefois invités à plus de vigilance et à se faire vacciner afin d’éviter une nouvelle vague de contamination et de nouvelles hospitalisations pour des cas sévères.