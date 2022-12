RDC: Le CS proroge d’un an le mandat de la MONUSCO

Le Conseil de sécurité de l’ONU (CS) a adopté, mardi, une résolution prorogeant d’une année le mandat de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Adoptée à l’unanimité des 15 membres du Conseil, la résolution prolonge jusqu’au 20 décembre 2023, le mandat de la Mission, tout en rappelant que la priorité « est accordée à la protection des populations civiles » menacées de violences physiques, une « protection efficace, rapide, dynamique et intégrée » qui doit être assurée par “toutes les mesures nécessaires”.

Selon le texte, la MONUSCO doit prévenir, dissuader et empêcher les groupes armés et les milices locales de se livrer à des violences contre la population et mener des offensives “ciblées et énergiques” en vue de les neutraliser.

La Mission onusienne devra aussi maintenir un déploiement préventif et une présence “mobile, flexible, robuste et efficace”, notamment en organisant des patrouilles actives, “pédestres et motorisées”, en particulier dans les zones à haut risque.