Les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont enregistré des ‘’résultats économiques encourageants » au cours du troisième trimestre 2022, a révélé, lundi à Dakar, le président du Conseil des ministres de l’organisation sous-régionale et ministre togolais des Finances, Sani Yaya.

‘’C’est le lieu aussi de se réjouir une fois de plus de la qualité des politiques menées et des différents plans de relance engagés par nos Etats qui ont succédé aux mesures d’urgence adoptées pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise de la COVID-19 », a déclaré Yaya, qui intervenait à l’ouverture de la 4e session ordinaire du Conseil des ministres de l’UEMOA tenue au siège de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar.

Les Etats membres de l’UEMOA sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Guinée-Bissau.