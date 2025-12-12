Football-CAN Maroc 2025 : La Tunisie a dévoilé ses 28 joueurs convoqués

Sami Trabelsi, ex-capitaine et actuel sélectionneur de l’équipe nationale de Tunisie, a dévoilé ce jeudi 11 décembre, la liste des joueurs qu’il a retenus pour disputer la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations «CAN 2025» au Maroc.

La liste du technicien Sami Trabelsi comprend 28 joueurs dont quatre gardiens de but que sont Aymen Dahmene, Béchir Ben Saïd, Noureddine Farhati et Sabri Ben Hassan. Les principaux expatriés de la liste du sélectionneur Trabelsi ont pour noms Montassar Talbi (Lorient, France), Dylan Bronn (Servette, Suisse), Ali Abdi (Nice, France) et Mortadha Ben Ouannes (Kasimpasa, Turquie).

Huit milieux de terrains sont aussi convoqués pour cette a finale. Dans la charnière offensive, six joueurs feront office de têtes de pont. Il s’agit d’Elyes Saad (Augsbourg, Allemagne), Elyes Achouri (Copenhague, Danemark), Sébastien Tounekti (Celtic, Ecosse), Hazem Mastouri (Dynamo Makhatchkala, Russie) et Seïfeddine Jaziri (Zamalek, Egypte).

Championne d’Afrique à domicile en 2004, la Tunisie va jouer le 1er tour de la CAN 2025 dans le groupe C comprenant aussi l’Ouganda, le Nigeria et la Tanzanie.