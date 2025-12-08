Putsch manqué au Bénin : L’ONU, l’UA et la CEDEAO dénoncent avec énergie une inconduite d’une gravité extrême

Plusieurs organisations internationales continuent de condamner avec vigueur la tentative de putsch fomenté au Bénin, contre le régime du Président Patrice Talon ce dimanche 7 décembre à Cotonou.

La dernière en date de ces condamnations provient du Bureau de la communication stratégique et de l’information publique des Nations Unies en Afrique occidentale qui annoncé par la voix de Leonardo Santos Simão Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, suivre «avec une profonde inquiétude la tentative de coup d’État menée ce 7 décembre par un groupe de soldats au Bénin».

Le diplomate Simão a en outre réaffirmé «son soutien au gouvernement béninois, au Président Patrice Talon et au peuple du Bénin». L’équipe de Leonardo Santos Simão a par ailleurs «condamné fermement cette action qu’elle a qualifiée de violation de la Constitution et de l’État de droit, et constituant une menace grave pour la stabilité du Bénin».

Pour leur part, l’Union Africaine (UA) et la CEDEAO ont aussi exprimé une vive condamnation à l’encontre de la tentative de renversement des institutions du Bénin ce 07 décembre.

L’UA a dénoncé «fermement et sans équivoque cette tentative de coup d’Etat» est la CEDEAO est allée plus loin en critiquant au vitriol «une action anticonstitutionnelle qui constitue une subversion de la volonté du peuple béninois».

La CEDEAO qui a n’a pas hésité à donner un coup de main au pouvoir de Patrice Talon, tient les auteurs de cette tentative de putsch «responsables de toute perte en vies humaines», a ajouté la Commission de l’institution régionale.

La CEDEAO a par ailleurs annoncé «le déploiement immédiat de troupes du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Côte d’Ivoire et du Ghana pour soutenir le gouvernement et l’Armée républicaine du Bénin, et préserver l’ordre constitutionnel». Des troupes qui composent sa Force en attente.