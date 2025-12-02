Bénin/Législatives du 11 janvier prochain : La CENA valide les dossiers de candidature de cinq partis politiques

La Commission électorale nationale autonome (CENA), chargée de l’organisation des élections législatives au Bénin, a annoncé ce lundi 1er décembre, avoir validé «les dossiers de candidatures de cinq partis politiques pour les élections législatives prévues le 11 janvier 2026».

D’Après la CENA, il s’agit des partis politiques les «Forces Cauris pour un Bénin Emergent» (FCBE), le Bloc Républicain (BR au pouvoir depuis 2016), l’Union Progressiste pour le Renouveau (UPR), Les Démocrates (LD) et le Mouvement des Elites engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE-Bénin).

Un examen «approfondi des dossiers a été mené après la phase de vérification de conformité. Aucune irrégularité de fond n’a été relevée dans les dossiers soumis par ces cinq partis», a expliqué la Commission électorale béninoise.

Le Bénin organise le 11 janvier 2026 des élections générales, suite à l’expiration de l’actuel mandat des députés. Les actuels 109 députés de la 9e législature dont le mandat arrive à terme, ont siégé durant trois ans au lieu de quatre ans, pour harmoniser dorénavant le calendrier républicain en matière d’organisation de joutes électorales.