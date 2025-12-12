Dakar et Abou Dhabi ouvrent un nouveau chapitre de coopération stratégique

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu, mardi 9 décembre, une délégation des Émirats arabes unis conduite par le ministre du Commerce extérieur, Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi. Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans la dynamique de renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, un rapprochement qui s’est considérablement accéléré ces dernières années.

Au cœur des discussions figuraient plusieurs projets structurants jugés essentiels pour l’agenda de transformation du Sénégal. Les autorités sénégalaises et émiraties ont notamment abordé la modernisation agricole, la formation des fonctionnaires, la digitalisation de l’administration ainsi que le développement des énergies renouvelables. L’un des projets prioritaires examinés concerne la conception d’une centrale électrique de 200 mégawatts, destinée à améliorer l’accès à une énergie propre, stable et compétitive, en phase avec les ambitions énergétiques du pays.

Cette visite s’inscrit également dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, qui mise sur l’innovation, l’industrialisation et les investissements stratégiques pour accélérer le développement national. Le gouvernement souligne que la coopération avec les Émirats constitue un levier majeur pour atteindre ces objectifs.

Le mercredi 10 décembre, les échanges entre les deux délégations ont abouti à la signature de dix mémorandums d’entente, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko. Coordonné par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, ce processus a permis de consolider des partenariats entre entreprises sénégalaises et émiraties autour de secteurs clés tels que l’énergie, les mines, la santé, l’agriculture, le logement social et la digitalisation des finances publiques.

Ces nouveaux engagements confirment la place croissante d’Abou Dhabi comme partenaire économique majeur du Sénégal, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’agriculture et de l’énergie. Pour Dakar, il s’agit d’un pas supplémentaire vers une coopération globale, ambitieuse et tournée vers l’avenir.