CAF Awards 2023: Des étoiles du Maroc et du Nigeria ont illuminé le ciel de Marrakech ce 11 décembre 

Le Palais des Congrès de Marrakech a abrité ce 11 décembre la cérémonie annuelle des CAF Awards 2023 en présence du gratin du football africain. Le Maroc, le Nigeria, l’Egypte et l’Afrique du Sud ont ravi l’essentiel des trophées remis lors de cette cérémonie solennelle.

La délégation marocaine est repartie pour sa part avec cinq distinctions dans sa gibecière. Il s’agit du trophée de la «Meilleure sélection masculine de l’année 2023», du «Meilleur coach en 2023» à Walid Regragui, du «Meilleur gardien de l’année 2023» à Yassine Bounou, de la «Meilleure jeune joueuse de l’année 2023» à Nesryne El Chad et du prix de la «Meilleure joueuse sur le continent africain en 2023» à Fatima Tagnaout des FAR.

Le Nigeria a raflé pour sa part 4 trophées dont les deux plus émérites: celui du Meilleur joueur de l’année (V. Osimhen du FC Naples) et de la Meilleure joueuse (Asisat Oshoala du FC Barcelone). Pour la cinquième année consécutive, les Super Falcons du Nigeria ont été primées Meilleure sélection féminine d’Afrique, et leur portière Chiamaka Nnadozie a été honorée comme Meilleure gardienne.

Fidèle à ses performances annuelles, l’Egypte a aussi glané à Marrakech des distinctions de premier plan comme celle du «Meilleur but de l’année chez les Hommes et les Dames» décernée à Mahmoud Kahraba d’Al Ahly, du «Club masculin de l’année 2023» à Al Ahly.

Crédité d’un regain de forme ces 24 derniers mois sur le continent africain, le football sud-africain a également ravi des récompenses aussi bien chez les Hommes que les Dames ce 11 décembre.

Il s’agit des prix de «Meilleure sélectionneuse de l’année 2023» attribué à Desiree Ellis, du «Meilleur joueur sur le continent africain» à Percy Tau d’Al Ahly, et de «Club féminin de l’année 2023» remporté par la sélection Mamelodi Sundowns.

Le prix du «Meilleur jeune joueur de l’année 2023» est revenu au Sénégalais Lamine Camara appelé récemment en sélection A.

Le patron de la CAF, Patrice Motsepe, a tenu à saluer ce lundi 11 décembre, le leadership du Roi Mohammed VI et du président de la Fédération marocaine de football, Faouzi Lekjaa, pour le rayonnement du football marocain. «16 Fédérations africaines jouent régulièrement hors de leurs bases sur des installations marocaines», s’est encore félicité Patrice Motsepe.