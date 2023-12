Le Royaume du Maroc et les Emirats Arabes Unis consolident un Partenariat Économique Novateur et Renouvelé

Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, ont paraphé lundi à Abou Dhabi la Déclaration intitulée « Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis ». L’objectif de cette initiative est d’intensifier les relations et la coopération entre les deux nations en vue d’atteindre des objectifs communs, en particulier dans le cadre de partenariats économiques favorisant les intérêts mutuels et le progrès des deux peuples.

En réponse à l’invitation chaleureuse de Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a effectué une visite de travail et de fraternité aux Emirats Arabes Unis les 4 et 5 décembre 2023. Cette visite, consacrée à la consolidation des relations profondes héritées des feus SM Hassan II et SA Cheikh Zayed Ben Soltane Al-Nahyane, a renforcé les liens de fraternité sincère entre les dirigeants actuels, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane.

Au cours de leurs entretiens bilatéraux, les deux chefs d’État ont exprimé leur volonté ferme de rehausser les relations bilatérales et la coopération commune, en mettant en œuvre des partenariats économiques concrets. Ils ont souligné l’ambition des deux pays à établir des partenariats stratégiques, notamment sur les marchés régionaux et internationaux, avec un accent particulier sur l’espace africain.

Les domaines prioritaires de coopération incluent l’infrastructure, les transports, l’eau potable, l’agriculture, l’énergie, le tourisme, l’immobilier, la formation et l’emploi. Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour concrétiser ces objectifs à travers des projets structurants répondant aux intérêts mutuels.

Les secteurs clés identifiés pour un partenariat renforcé comprennent l’extension des chemins de fer, le développement des aéroports, l’aménagement des ports, les projets liés à l’eau, à l’énergie et au développement durable, ainsi que la sécurité alimentaire. De plus, des projets communs dans les domaines du tourisme, de l’immobilier, de l’industrie, de l’agriculture, de l’agroalimentaire, des marchés financiers et des infrastructures énergétiques avec des pays africains sont envisagés.

Un mécanisme de mise en œuvre et de suivi sera mis en place à travers un mémorandum d’entente spécifique, avec des représentants des deux parties se réunissant régulièrement en alternance entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis. Ce mécanisme rendra compte des progrès des projets programmés conformément aux dispositions de la Déclaration. Pour financer ces initiatives, les parties ont convenu d’utiliser une combinaison de capitaux, de prêts concessionnels, de prêts commerciaux compétitifs, de mécanismes de financement innovants et de dons.

En résumé, cette déclaration jette les bases d’un partenariat solide et dynamique entre le Royaume du Maroc et l’État des Emirats Arabes Unis, axé sur la coopération économique et le développement mutuel.