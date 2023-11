L’Arabie Saoudite reporte le 5ème sommet arabo-africain et exclue toute participation du Polisario

Le Royaume d’Arabie Saoudite a décidé le report à une date ultérieure, du 5ème sommet arabo-africain qui était initialement prévu samedi prochain dans la capitale saoudienne, Ryad, justifiant ce report par les événements sanglants à Gaza et son rejet de toute présence parmi les délégations africaines, du front Polisario, une organisation terroriste qui revendique une partie du Sahara marocain.

L’ambassade d’Arabie Saoudite à Addis-Abeba a adressé une lettre officielle à la Commission de l’Union Africaine (UA), l’informatnt de la décision de son pas de reporter la date du 5ème sommet arabo-africain.

Selon des sources bien informées, le Maroc et ses alliés au sein de la Ligue Arabe et de l’Union africaine se sont opposés à toute participation au sommet arabo-africain, du front Polisario, une organisation terroriste soutenue et financée par l’Algérie et l’Iran. Il s’agit notamment du Royaume d’Arabie saoudite, pays hôte, du président de la Commission de l’UA, Moussa Faki et des Comores qui assurent la présidence tournante de l’Union Africaine.

Les mêmes sources précisent que l’Arabie Saoudite qui entretient de solides liens fraternels avec le Maroc, rejette catégoriquement toute participation de cette entité fictive (Polisario – NDLR), dépourvue de la moindre légitimité internationale, à un sommet qui se tient sur le sol saoudien, notant qu’une telle présence contredit la morale et les valeurs humaines.

Pour rappel, le Royaume wahhabite a toujours soutenu l’intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire y compris ses provinces sahariennes du Sud.