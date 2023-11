Sahara : La Célébration de l’Anniversaire de la Marche Verte et La Vision d’Avenir Atlantique pour l’Afrique

A l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, le Roi Mohammed VI a délivré un discours mettant en avant les initiatives de développement, de modernisation et de construction entreprises pour améliorer la qualité de vie des citoyens marocains. Il a également souligné l’importance de la gestion avisée des ressources du Royaume, notamment celles du Sahara marocain.

La diplomatie marocaine a obtenu des succès en contrant les manœuvres de ses adversaires, qu’ils soient déclarés ou opèrent dans l’ombre, renforçant ainsi le soutien international en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc. Le pays est solidement ancré en Europe, avec une ouverture sur l’Atlantique offrant un accès complet à l’Afrique, ainsi qu’une fenêtre vers l’Amérique.

Le Roi Mohammed VI a exprimé le souhait que la façade atlantique devienne un lieu de convergence humaine, un pôle d’intégration économique et un centre de rayonnement à l’échelle continentale et internationale. Il a déclaré : « En concrétisant avec succès les projets d’envergure lancés dans cette région, nous veillons à doter nos Provinces du Sud des services et des infrastructures nécessaires à leur développement économique. De plus, pour garantir une fluidité de connexion le long du littoral atlantique, nous nous engageons à fournir les moyens de transport et les infrastructures logistiques nécessaires, y compris la création d’une flotte nationale de marine marchande robuste et compétitive. »

Le Roi a également appelé à l’adoption d’une stratégie axée sur le tourisme atlantique, visant à exploiter les nombreuses potentialités de la région pour en faire une destination de choix pour le tourisme balnéaire et saharien.

Malgré la richesse de ses ressources humaines et naturelles, l’Afrique atlantique souffre d’un déficit considérable en matière d’infrastructures et d’investissements. Le Roi a souligné l’importance de la coopération internationale pour remédier à cette situation et a évoqué le projet du gazoduc Maroc-Nigéria comme un levier d’intégration régionale visant à stimuler le développement de la bande atlantique et à fournir une source d’approvisionnement énergétique fiable pour les pays européens.

Dans le même esprit, le Maroc a pris l’initiative de créer un cadre institutionnel regroupant les 23 États africains atlantiques dans le but de renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée dans la région.

Pour relever les défis auxquels sont confrontés les États du Sahel, le Roi a souligné que la solution ne peut reposer exclusivement sur des mesures de sécurité ou militaires, mais doit être basée sur une approche de coopération et de développement commun. Il a proposé une initiative internationale visant à faciliter l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique, en soulignant qu’il était essentiel de moderniser les infrastructures de ces pays et de les intégrer aux réseaux de transport et de communication régionaux.

Le Maroc s’est engagé à mettre à disposition ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires pour soutenir cette initiative, convaincu que cela transformera de manière significative l’économie des pays frères et de la région dans son ensemble.

La « Marche Verte » évoque un événement historique qui s’est déroulé en 1975 au Maroc. Il s’agit d’une opération à la fois politique et militaire au cours de laquelle des milliers de civils marocains ont entrepris une marche pacifique à travers le territoire du Sahara occidental, alors sous occupation espagnole, dans le but de revendiquer la souveraineté du Maroc sur cette région. L’objectif de la Marche Verte était de mettre en avant cette revendication territoriale et d’exercer une pression sur la scène internationale pour obtenir le retrait de l’Espagne de cette zone.