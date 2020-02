Togo : Le grand marché de Lomé va retrouver son bâtiment principal

Sept ans après le grave incendie qui a consumé l’immeuble central du grand marché d’Adawlato à Lomé, l’édifice va enfin être reconstruit.

La cérémonie de pose de la première pierre de ce chantier a eu lieu ce jeudi 30 janvier, en présence de la présidente de l’Assemblée nationale togolaise, YawaTségan.

Le nouvel immeuble qui naîtra sur les cendres de l’ancien marché est décrit comme un bâtiment ultramoderne de 5 étages, et devrait être livré dans «moins de deux ans», selon les informations officielles. Il coûtera plus de 11 milliards de FCfa à l’Etat togolais.

Le sinistre qui s’est produit dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013 a paralysé considérablement l’activité commerciale dans ce marché, le plus grand de la capitale togolaise et nid des célèbres «Nana Benz», réputées pour leur flair commercial et la qualité des tissus imprimés qu’elles vendent. Elles furent les premières femmes africaines à avoir acheté des berlines allemandes de marque «Benz», d’où leur étiquette de «Nana Benz».

Pour aider les commerçantes à poursuivre leurs activités après ce drame, le gouvernement togolais avait aménagé un site temporaire à Agbadahonou à l’entrée du Grand marché de Lomé. Mais ce site est constamment vide, faute de clientèle.

L’enquête ouverte pour faire la lumière sur cet incendie n’a jamais livré de résultats probants. Plusieurs personnes proches de l’opposition croupissent actuellement en prison dans cette affaire.