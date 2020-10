Covid-19 : L’Ouganda rouvre ses frontières aux touristes

L’Ouganda qui souhaite relance son secteur touristique après six mois de perturbations subies à cause de la pandémie de coronavirus, a décidé d’accueillir les touristes et visiteurs étrangers, quelques jours après la réouverture de toutes ses frontières terrestres et aériennes.

« L’Ouganda est désormais ouvert sur le monde », a tweeté ce mardi le président, Yoweri Museveni, exhortant les touristes à choisir la destination de son pays. Mais le dirigeant ne perd pas de vu la nécessité de rester prudent quant à la propagation de la maladie à Covid-19.

Ainsi rappelle-t-il, ces touristes sont les « bienvenus » en Ouganda, « à condition que les procédures opérationnelles standard soient strictement respectées (…) Les touristes et les voyageurs devront avoir subi un test négatif 72 heures avant leur arrivée en Ouganda ».

Sur un total de 8.965 cas de coronavirus recensés, dont 82 décès et 5.078 guérisons, l’Ouganda renoue quasiment avec une vie normale, et a rouvert le mois dernier, tous ses parcs nationaux abritant des primates, grandes attractions touristiques du pays.