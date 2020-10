Le Soudan s’active à inclure les autres groupes rebelles réticents dans son Accord de paix

Les négociations de paix au Soudan, vont se poursuivre entre le gouvernement de Khartoum et les factions rebelles, afin d’asseoir une paix globale et inclusive après l’accord historique signé le week-end dernier.

Ces pourparlers ont lieu entre le gouvernement et les deux importants mouvements rebelles qui avaient boycotté la signature de l’accord de paix définitif du 3 octobre 2020 à Juba à savoir : le Mouvement de Libération du Soudan (MLS), branche d’Abdelwahid Nour au Darfour et le SPLA-Nord d’Abdelaziz al-Hilu au Kordofan-sud et au Nil bleu.

Le gouvernement soudanais dirigé par le premier ministre, Abdallah Hamdok, a donc la lourde tâche de trouver un terrain d’entente avec l’importante rébellion d’Abdelaziz al-Hilu, avec qui des discussions sont déjà bien engagées, mais aussi avec celle du Darfouri Abdelwahid el-Nur, toujours réfractaire.

Selon des sources diplomatiques citées par RFI, des contacts ont lieu entre le gouvernement et les leaders rebelles, et «ils travaillent sur l’établissement d’un mécanisme visant à lever les obstacles pour une négociation globale, incluant d’autres acteurs». Les pourparlers formels devraient commencer fin octobre 2020.