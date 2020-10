Le mini-sommet des Grand Lacs dominé par les défis sécuritaires

La République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda, l’Ouganda et l’Angola ont tenu ce mercredi 07 septembre, un mini-sommet destiné à réfléchir sur les défis auxquels est confrontée leur région, celle des Grands Lacs.

Initiée par le président congolais, Félix Tshisekedi, cette rencontre a plusieurs fois été reportée, avant de se tenir finalement ce mercredi par vidéoconférence, pandémie du coronavirus oblige.

La question sécuritaire a dominé les échanges, et les Chefs d’Etat ont réaffirmé leur volonté de «lutter conjointement contre les réseaux mafieux régionaux et internationaux qui contribuent à l’exploitation et aux commerces illicites des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs». Ils ont également insisté sur la nécessité de « renforcer les mécanismes sous-régionaux existants afin de couper les forces négatives des sources de financement », sans toutefois annoncer de grandes décisions.

Le Burundi était également invité, mais son président Evariste Ndayishimiye a évoqué des raisons de calendrier pour justifier son absence. Son ministère des Affaires étrangères a par ailleurs révélé que Bujumbura préférait des «échanges bilatéraux» entre ministres, plutôt qu’un mini-sommet entre les Chefs d’Etat.