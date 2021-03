La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala entame son mandat historique à la tête de l’OMC

Ce 1er mars 2021, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a officiellement pris ses nouvelles fonctions de Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), après son élection le 15 février dernier.

Un mandat historique, mais qui n’effraie pas la première femme et première Africaine à diriger l’OMC. «J’arrive dans une des plus importantes institutions du monde et on a beaucoup de travail. Je me sens prête», a lancé Ngozi Okonjo-Iweala dans son discours ce lundi au siège de l’OMC.

Au premier jour de son mandat, la Nigériane a appelé à débloquer les négociations sur les aides à la pêche, estimant que «la surpêche, la surcapacité et la pêche illégale sont des facteurs qui nuisent à la durabilité du climat mondial. C’est pourquoi il est important (…) que nous achevions ces négociations le plus rapidement possible».

Deux fois ministre des Finances et brève cheffe de la diplomatie du Nigeria, Ngozi, 66 ans, remplace à la tête de l’OMC, le Brésilien Roberto Azevedo, qui a quitté ses fonctions en août 2020, un an avant la fin de son mandat.