La BDEAC injecte 32,8 milliards CFA dans la construction du corridor Brazzaville-Libreville

Le projet de construction du corridor routier Brazzaville-Libreville a reçu ce lundi un prêt d’un montant de 32,8 milliards FCFA accordé par la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC).

Le décaissement est en faveur de la République du Congo, et servira donc à financer les travaux sur sa section reliant Dolisie-Kibangou (dans le Niari au sud du Congo) au Gabon, à partir de Ndendé sur une distance de 82 kilomètres.

La construction de cette section fait partie des onze projets prioritaires du Programme économique régional ayant fait l’objet, en novembre dernier à Paris, de la table-ronde sur les réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Les promoteurs du projet y voient un outil essentiel pour l’intégration et le développement de la sous-région d’Afrique centrale. Au plan socio-économique, ce corridor devrait contribuer à la réduction du coût et de la durée du transport entre le Congo et le Gabon, tout en favorisant le désenclavement du département du Niari et en boostant les activités économiques des populations.