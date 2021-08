Covid-19 : Le président Ali Bongo pas du tout satisfait de la vaccination au Gabon

Quelques 71.000 personnes ont reçu leur vaccin contre le coronavirus au Gabon, un chiffre «encourageant, mais pas encore nettement insuffisant», selon le Chef de l’Etat Ali Bingo Ondimba qui s’est adressé à la Nation ce lundi, à l’occasion de la célébration de l’indépendance du pays.

Déplorant le manque d’engouement des Gabonais face aux vaccins anti-Covid-19, le président Bongo a insisté que «se faire vacciner est un acte civique», et rappelé que «la vaccination est le seul moyen réellement efficace de freiner la propagation du virus».

Dans le pays, l’état d’urgence instauré depuis mars 2020 a été prorogé de 45 jours jeudi dernier, avec notamment un couvre-feu en fin de journée et plusieurs restrictions : le port des masques est obligatoire dans les milieux publics, les règles de distanciation sociale sont de rigueur dans les transports en commun, les restaurants et autres, les déplacements d’une province à une autre sont conditionnés à la délivrance d’une autorisation spéciale du ministère de l’Intérieur et celui de la Défense nationale.

Pour le président Ali Bongo, il faudra «atteindre le chiffre de 60% de la population vaccinée afin d’envisager une levée totale des mesures de précaution liées à la COVID-19».