Football : Tirage au sort ce mardi des poules de la CAN 2022

Le tirage au sort des groupes pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2022 de football aura lieu ce mardi 17 août 2021 à Yaoundé, capitale du Cameroun, pays hôte de la compétition.

Les 24 sélections nationales qualifiées pour cette phase finale de la CAN sont réparties en quatre pots, en fonction de leur rang au classement FIFA. Le pot 1 qui est celui des pays les mieux classés abrite le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie et l’Algérie, championne d’Afrique en titre.

On retrouve dans le second lot, l’Égypte, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, tandis que le Cap-Vert, le Gabon, la Mauritanie, la Sierra Leone, le Zimbabwe et la Guinée-Bissau sont logés dans le pot 3. Le dernier pot est celui du Malawi, du Soudan, de la Guinée équatoriale, des Comores, de l’Éthiopie et de la Gambie.

A l’issue du tirage au sort, les 24 sélections seront réparties dans six poules de quatre équipes pour disputer la phase de groupe. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes disputeront les huitièmes de finale.

Plusieurs légendes du football africain, dont l’ancien attaquant ivoirien Didier Drogba, l’ancien attaquant ghanéen Asamoah Gyan et l’ancien attaquant camerounais Samuel Eto’o , sont arrivées à Yaoundé pour la cérémonie de ce jour. La compétition se tiendra au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.