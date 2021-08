Ouganda, terre de refuge pour les réfugiés afghans

L’Ouganda s’est déclaré disponible pour accueillir des réfugiés en provenance d’Afghanistan, pays actuellement en conflit armé avec les Talibans.

Kampala explique que sa décision est une réponse à un appel des Etats-Unis d’Amérique (USA) à tous ses partenaires pour l’hébergement temporaire de certaines des personnes touchées par la crise afghane actuelle.

Le président ougandais Yoweri Museveni a approuvé cette demande et «des discussions sont en cours», a fait savoir mardi le ministre ougandais des Affaires étrangères dans un communiqué officiel. L’Ouganda accueille le plus grand nombre de réfugiés en Afrique, soit plus de 1,45 million, principalement venus du Soudan du Sud, mais aussi de la République démocratique du Congo (RDC) et du Burundi, selon les chiffres du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Des milliers d’Afghans sont en train de fuir leur pays après que les forces talibanes soient entrées dans la capitale Kaboul, et pris le contrôle du Palais présidentiel dimanche. Plusieurs autres pays se sont dit favorables pour accueillir ces nouveaux réfugiés afghans.