Le Congo finalise son PND 2022-2026

Un nouveau Plan national de développement (PND) est élaboré en République du Congo pour prendre la suite du premier dont les résultats sont assez mitigés.

Le nouveau PND congolais couvre la période 2022-2026, et a pour objectif d’«accélérer la relance et la diversification de l’économie congolaise dans l’optique de sortir le pays du tout pétrole», selon les promoteurs.

La nouvelle Feuille de route de l’exécutif congolais priorise les secteurs de l’agriculture, le numérique, le tourisme, l’immobilier, l’industrie et les Zones économiques spéciales (ZES) comme moteurs pour booster le rendement global dans le pays.

Contrairement au PND 2018-2022, le nouveau programme est doté d’un dispositif de suivi-évaluation pour le rendre plus flexible, permettant de l’adapter au changement de contexte. La rédaction du PND 2022-2026 est donc achevée, et une équipe d’experts s’attèle actuellement à sa relecture afin de s’assurer que le document prenne en compte «toutes les orientations du gouvernement et les recommandations des experts», a expliqué la ministre de l’Économie, du Plan, de la Statistique et de l’Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

Après l’étape de la relecture par le collège des experts, la copie du PND 2022-2026 va être présentée à la Task-force, entité étatique mise en place par le chef de l’Etat pour gérer les conséquences socio-économiques de la crise sanitaire. Le document sera ensuite soumis au Conseil de cabinet, puis au Conseil des ministres avant sa présentation devant le Parlement.