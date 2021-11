Covid-19 : Du renfort pour la vaccination au Rwanda

Trois cent mille doses supplémentaires du vaccin anti Covid-19 ont eté réceptionnées lundi au Rwanda, un don en provenance de la République populaire de Chine.

Ce lot vient en appui à la vaste campagne de vaccination contre le coronavirus engagée au Rwanda. Le pays ambitionne d’inoculer 30% de sa population avant fin 2021 et 60% d’ici à la fin de 2022. Au début de cette campagne en mars dernier, les personnes appartenant aux «groupes à risque», notamment le personnel de santé, les travailleurs de première ligne et les personnes âgées de plus de 65 ans ou présentant des comorbidités étaient priorisées. Aujourd’hui, la vaccination est étendue à la population dans son ensemble.

Le Rwanda déplore quelques 1.334 décès du coronavirus sur près de 100.000 cas d’infections confirmés.