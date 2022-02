Afrique-Infrastructures : La 7ème édition de la Semaine du PIDA s’ouvre lundi prochain au Kenya

La 7ème édition de la Semaine du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) se tiendra dans un format hybride (présentiel et virtuel) du 28 février au 4 mars 2022 à Nairobi, capitale du Kenya.

L’événement réunira des décideurs et experts africains qui vont réfléchir sur le «rôle du secteur des infrastructures dans la reprise, la croissance et la résilience post-COVID-19 en Afrique», a annoncé samedi l’Union Africaine (UA).

Les participants au PIDA 2022 se concentreront également sur le soutien pouvant être apporté aux impératifs économiques et sociaux du continent à l’ère du numérique, et sur des questions thématiques comme «le financement, la livraison et la résilience des infrastructures post-COVID-19».

Ils pencheront en outre sur le rôle important des infrastructures dans la mise en œuvre de l’accord relatif à la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA).