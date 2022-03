Zambie : Les investisseurs étrangers appelés à investir dans l’écologie

Les investisseurs étrangers sont appelés à saisir les opportunités offertes par le secteur des énergies renouvelables et la gestion durable de l’environnement en Zambie, a indiqué le ministre de l’Économie verte et de l’Environnement, Collins Nzovu.

« La Zambie est déterminée à reconstruire son économie en utilisant la voie de la croissance verte », a déclaré M. Nzovu lors d’une rencontre avec l’ambassadeur de Suède en Zambie, Anna Maj Hultgård.

Il a ajouté que les pays développés et les différents partenaires de développement sont invités à encourager les investissements en Zambie dans des domaines tels que les énergies renouvelables et alternatives comme le solaire, l’éolien et la bioénergie.

« L’investissement dans des secteurs tels que l’agriculture durable, la gestion forestière et la gestion de l’environnement sont essentiels pour verdir l’économie zambienne », a-t-il soutenu.

M. Nzovu a relevé également que la Zambie est disposée à bénéficier de l’expérience de la Suède pour réduire son empreinte carbone en limitant les émissions de gaz à effet de serre émanant des secteurs du transport et de l’industrie.