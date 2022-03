Côte d’Ivoire : Accord de coopération avec la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc

La Caisse des dépôts et consignations de Côte d’Ivoire (CDC-CI) a signé un accord de coopération en vue de bénéficier de l’expertise marocaine pour renforcer ses capacités opérationnelles.

Cette convention signée entre le directeur général de la CDC-CI, Lassina Fofana, et le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc (CDG), Abdellatif Zaghnoun, touche plusieurs domaines variés, notamment la gestion des fonds d’épargne et des dépôts réglementés, la gestion des risques et l’ingénierie financière.

Selon l’Agence ivoirienne de presse, cet accord va également s’étendre au renforcement des capacités des ressources humaines ainsi que la transformation digitale et les systèmes d’information. Les deux parties ont mis en place un comité technique bilatéral pour le suivi et des rencontres périodiques afin de s’assurer de la parfaite mise en œuvre de cet accord.