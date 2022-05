La pop-star Rihanna va lancer sa marque de produits cosmétiques en Afrique

A compter de fin mai courant, les produits cosmétiques de la marque Fenty Beauty appartenant à la pop star américaine, Rihanna, seront disponibles sur le marché africain.

Sur son compte Twitter, l’artiste et entrepreneuse américaine a donné rendez-vous à l’Afrique pour le 27 mai 2022. «J’attendais ce moment ! Fenty Beauty et Fenty Skin débarquent finalement en Afrique. Botswana, Ghana, Kenya, Namibie, Nigeria, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe… Nous arrivons et ce n’est que le début», a-t-elle écrit.

Dans la perspective de ce lancement, un groupe d’influenceurs triés sur le volet dans les pays africains ciblés pour la vente, s’est récemment réuni par visioconférence afin d’échanger sur la meilleure façon de jouer les ambassadeurs de la marque Fenty Beauty auprès d’un public particulièrement enthousiaste.

Pour Rihanna et la Fenty Beauty lancée il y a cinq ans, l’Afrique est une terre d’opportunités. Elle y arrive avec plus d’une cinquantaine de teintes différentes de Fenty.