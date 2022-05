Somalie : Des redditions au sein du groupe rebelle Al-Shebab

L’armée somalienne a annoncé ce mercredi la reddition de cinq rebelles du groupe terroriste Al-Shebab, dans le sud-ouest du pays.

D’après les informations de la 60ème division de l’Armée nationale somalienne (ANS), ces combattants Al-Shebab se sont rendus alors que les soldats avaient intensifié les opérations de sécurité afin de débusquer les extrémistes dans cette région.

Ces cinq terroristes avaient coordonné des attaques dans la ville de Baidoa de l’Etat somalien du Sud-ouest. Désormais, ils affirment avoir renoncé à l’idéologie du groupe Al-Shebab qui encourage à commettre des atrocités à l’encontre du peuple somalien, selon l’ANS.

La présence des rebelle Al-Shebab constitue la plus grosse menace pour la sécurité en Somalie. Ces rebelles terroristes qui ont juré de renverser le Gouvernement central en place à Mogadiscio, multiplient des frappes meurtrières contre des cibles civils et militaires, notamment dans et autour de la capitale somalienne.