Guinée équatoriale : Des centaines de jeunes filles hospitalisées après avoir été vaccinées

Les autorités de la Guinée équatoriale attendent des explications des experts de l’Organisation mondiale de la Sant (OMS), suite à l’hospitalisation de centaines de jeunes filles ayant reçu le vaccin D2511 contre la diphtérie et le tétanos.

Ces jeunes filles ont été vaccinées dans leurs écoles entre le 16 et le 18 mai 2022, dans le cadre de la Semaine africaine de vaccination. Les vaccins utilisés sont arrivés en Guinée équatoriale en mars 2020 et sont censés les protéger contre le tétanos néonatal.

Mercredi dernier, «102 filles de onze établissements scolaires de Bata ont été reçues à l’hôpital régional Damian Roku Epitie Monanga de Bata avec les symptômes suivants : étourdissements, agitation, faiblesse, maux de tête et douleurs dans le bras gauche. Parmi elles, 99 avaient été vaccinés du vaccin diphtérie/tétanos», a expliqué le vice-ministre guinéen de la Santé, Mitoha Ondo’o Ayekaba, dans un communiqué lu à la télévision nationale.

A la date du 19 mai 2022, «223 cas au total ont été enregistrés à l’hôpital, dont 190 ont été vaccinés et 33 non-vaccinés et présentent les mêmes symptômes», a ajouté le ministre, avançant l’hypothèse d’une «réaction hystérique collective» au vaccin, comme principale explication du phénomène.

Un groupe d’experts de l’OMS est attendu dans les prochains jours pour analyser le lot des vaccins utilisés et fournir des explications plus précises sur ces hospitalisations et les effets secondaires de la vaccination.