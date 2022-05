L’UA craint l’émergence d’un nouveau variant Covid-19 en Afrique

Les alertes au coronavirus se poursuivent en Afrique et concernent cette fois-ci, l’éventualité d’un nouveau variant qui exacerbe les contaminations sur le continent.

D’après le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), il est possible qu’un nouveau variant de la COVID-19 émerge en Afrique dans un proche avenir. «L’augmentation est un signe clair qu’il y a une forte possibilité qu’un nouveau variant, plus transmissible, apparaisse», a affirmé jeudi Ahmed Ogwell, directeur par intérim du CDC Afrique.

Selon les chiffres de cette agence de l’Union africaine (UA), le continent africain a connu une augmentation moyenne de 36% des nouveaux cas de COVID-19 au cours des quatre dernières semaines, les régions du Centre et de l’Est du continent signalant une augmentation de 113 et 54%, respectivement des nouveaux cas de la COVID-19.

«Nous devons faire davantage de tests et de séquençage afin de pouvoir comprendre où se trouvent les épidémies et identifier quel variant émerge», a insisté Ahmed Ogwell, sans oublié de mettre davantage d’accent sur la poursuite du déploiement des vaccins et des campagnes de vaccination contre le coronavirus.