«Africa CEO Forum»: L’Afrique veut miser sur le secteur privé pour se relever de la Covid-19

La huitième édition de l’«Africa CEO forum» se tient depuis ce lundi 13 juin à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, sous le thème: «Souveraineté, croissance verte et transformation industrielle : les nouvelles routes de la prospérité africaine».

Lors de la cérémonie d’ouverture de ce rendez-vous annuel du secteur privé africain, le président ivoirien, Alassane Ouattara, a évoqué la difficile conjoncture économique actuelle de l’Afrique, marquée par une récession économique de 1,7% pour l’Afrique subsaharienne en raison de la Covid-19.

Cette pandémie et la guerre en Ukraine qui a suivi, ont contribué à la «vulnérabilité de la mondialisation» et «perturbé les économies, occasionné des inflations et réduit le pouvoir d’achat des populations».

Dans cette configuration, le dirigeant ivoirien a invité le secteur privé africain à jouer un «rôle moteur» dans le développement du continent, à travers, notamment, la production et la transformation locale des produits de première nécessité.

«Notre vision est de construire un partenariat d’intérêt mutuel entre le secteur public et le secteur privé pour créer des emplois pour la jeunesse et une croissance durable verte de nos économies», a dit le président Ouattara.

Durant ce forum de 48 heures (13 et 14 juin), les décideurs du secteur privé et public africains sont conviés à mener des discussions franches et aboutir à «des propositions concrètes pour nouer des partenariats et profiter des opportunités pour la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)», a souhaité M. Ouattara.