L’ONU affecte 1,7 millions $ pour stopper l’épidémie de choléra au Cameroun

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a approuvé lundi le décaissement d’une allocation de 1,7 millions de dollars pour soutenir la riposte à l’épidémie de choléra qui sévit au Cameroun.

Le plan de riposte comprend des projets de «fourniture d’assistance dans la gestion des cas de maladie, de l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement aux communautés touchées dans les régions du Littoral et du Sud-Ouest du Cameroun».

Leur implémentation sera assurée par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), «en appui et en collaboration avec les services de l’administration publique locale ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales», a expliqué le Secrétaire général adjoint aux Affaires humanitaires et coordinateur des secours d’urgence de l’ONU, Martin Griffiths.

Le Cameroun a confirmé une épidémie de choléra dans les régions du Littoral et du Sud-Ouest de son territoire en octobre 2021. Le dernier bilan présenté fin mai par le ministère de la Santé publique faisait état de 8.241 cas et 154 décès de choléra enregistrés. Désormais, sept régions sur les dix que compte le pays sont touchées par la maladie.