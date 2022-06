Fin de vie des sacs en plastique au Mozambique en 2024

Les autorités du Mozambique envisagent d’interdire l’utilisation des sacs en plastique d’ici 2024, conformément à la nouvelle politique du pays en matière de gestion des déchets solides.

La mise en œuvre de cette politique environnementale avait été ralentie en 2020 par la pandémie du coronavirus. Désormais, le gouvernement entend l’enclencher afin d’aboutir à des résultats probants d’ici 2024, a fait savoir lundi la ministre mozambicaine de la Terre et de l’Environnement, Ivete Maibaze, lors d’un séminaire sur l’impact socio-économique de l’interdiction de l’utilisation des sacs en plastique à Maputo.

Durant cette rencontre, la ministre a expliqué que «le problème des sacs en plastique ne peut pas être considéré comme une question de gestion de l’hygiène urbaine à laquelle seuls les conseils municipaux et les gouvernements locaux sont confrontés. Cela a un impact direct et indirect sur la vie de tous les citoyens, en contribuant largement à l’inégalité en matière d’hygiène, créant ainsi des conditions pour l’émergence de maladies et menaçant la biodiversité».

Une réglementation portant sur l’interdiction de l’utilisation des sacs en plastique est déjà à l’étude et le Mozambique compte s’aligner sur les engagements internationaux et nationaux qu’il a pris, a fait savoir Mme Maibaze.