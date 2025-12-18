Marchés financiers : Brazzaville relance son euro-obligation de 2025 pour 260 millions de dollars

La République du Congo a annoncé la réouverture de son obligation internationale émise en novembre 2025, pour un montant de 260 millions de dollars américains, dans le cadre de sa stratégie de gestion active de la dette publique, selon un communiqué parvenu mercredi à APA.

L’opération porte sur le même instrument obligataire lancé le mois dernier, assorti d’un coupon élevé de 9,875 %, avec une échéance finale fixée à novembre 2032. Le remboursement du principal est prévu en cinq tranches égales, étalées de novembre 2028 à novembre 2032, conformément aux termes initiaux de l’émission.

Les autorités congolaises expliquent que cette réouverture intervient dans un contexte de regain d’intérêt des investisseurs internationaux pour la signature congolaise, traduisant, selon elles, une confiance renouvelée dans le profil de crédit du pays et dans ses perspectives économiques.

D’après le communiqué officiel, l’opération s’inscrit dans la volonté de Brazzaville d’assurer une présence régulière et durable sur les marchés financiers internationaux, tout en diversifiant sa base d’investisseurs. Les fonds mobilisés serviront principalement à refinancer une partie de la dette intérieure de marché arrivant à échéance en janvier et février 2026, contribuant ainsi à lisser le profil d’amortissement de la dette publique.

Cité dans le document, le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, estime que cette opération illustre « la discipline et l’agilité » de la stratégie congolaise de gestion de la dette. Il souligne également que l’intérêt des investisseurs internationaux constitue, selon lui, « un signal de crédibilité et de confiance dans la trajectoire économique du Congo ».

Placée sous le régime Regulation S, l’émission a été réalisée sur le marché principal de la Bourse de Londres, sous droit anglais, avec Citigroup comme chef de file. Les obligations sont notées CCC+ par Fitch et Standard & Poor’s.