RDC/Guerre à Uvira : Les USA brandissent à nouveau la stratégie de la carotte et le bâton  

Les Etats-Unis se montrent de nouveau préoccupés par le suivi et la mise en œuvre de l’accord de paix conclu le 4 décembre dernier à Washington, entre Kigali et Kinshasa et semblent prêts à recourir à la politique de la carotte et le bâton.

Le Sous-secrétaire d’État américain, Christopher Landau s’est entretenu à ce sujet, mardi 16 décembre à Washington, avec la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo (RDC), Thérèse Kayikwamba Wagner.

Le Département d’Etat souligne que les deux personnalités «se sont entretenues des possibilités de collaboration à l’heure où la RDC se prépare à occuper un siège au Conseil de Sécurité des Nations Unies». Elles ont également abordé la question des «violences dans l’Est de la RDC dans le contexte de la récente avancée du M23, soutenu par les Forces rwandaises».

Le diplomate Christopher Landau a fait observer «que les États-Unis s’attendent au respect intégral des Accords de Washington et à leur mise en œuvre complète, et qu’ils sont prêts à prendre des mesures pour en assurer le respect».

Lors de leurs échanges hier mardi, les deux responsables ont également convenu que «les investissements du secteur privé recèlent un potentiel considérable pour consolider la paix et la stabilité dans la région, au bénéfice de l’ensemble des parties».

Washington qui est un partenaire-clé de longue date du Rwanda, a réaffirmé, depuis la fin de la semaine écoulée, qu’elle est prête à prendre diverses sanctions diplomatiques à l’encontre de Kigali dans le cadre de la violation de l’Accord du 4 décembre dernier par l’une des parties au conflit.