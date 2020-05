Le Rwanda entame un déconfinement progressif

Au Rwanda, l’heure est au déconfinement progressif, après plus d’un mois de confinement national instauré au lendemain de l’apparition du coronavirus.

A compter donc de ce lundi 04 mai 2020, les Rwandais pourront se déplacer librement de 5 heures du matin à 20 heures, selon un communiqué du bureau du Premier ministre. Par contre, au-delà de 20h, ils devront présenter une autorisation avant de sortir de chez eux.

Le texte autorise également les entreprises, les sociétés de fabrication et de construction à reprendre leurs activités, mais seulement avec des «salariés essentiels». Les hôtels et restaurants aussi reprennent fonction, mais devront fermer au plus tard à 19 heures. Pour les marchés, ils vont tourner avec seulement 50% des commerçants.

«Les masques devront être portés en permanence dans des lieux publics », tandis que les frontières du pays vont rester fermées et les rassemblements de masse interdits, ajoute le communiqué.

Les écoles, églises, gymnases et bars resteront fermés, mais les gens seront autorisés à faire de l’exercice dans des espaces ouverts et pourront également prendre part à des obsèques, à raison de 30 personnes maximum par funérailles. Les transports entre les différentes provinces rwandaises demeurent interdits.

Le Rwanda a été l’un des premiers pays africains à imposer des mesures de confinement drastiques le 22 mars. Aujourd’hui, le pays compte au moins 225 cas de contamination au covid-19, dont un décès.