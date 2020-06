Le Burkina Faso va mettre fin au couvre-feu sanitaire

Le retour à la vie normale au Burkina Faso, prend progressivement forme malgré la présence de la pandémie du coronavirus, dont le dernier bilan fait état de 847 cas positifs et de 53 décès.

Ce lundi, le chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré a annoncé dans un décret que le couvre-feu instauré dans le cadre de l’urgence sanitaire sera levé dès demain mercredi 03 juin, alors que le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans certaines régions du pays sera maintenu.

En outre, les écoles ont repris les cours hier lundi dans l’ensemble du pays et la priorité a été donnée aux élèves en classe d’examen. Le gouvernement a exigé des établissements scolaires un respect « scrupuleux » des mesures barrières, et a promis des masques à chaque élève et enseignant.

Mais pour le premier jour de la reprise des cours, tous les établissements n’ont pas été dotés de masques de protection à cause d’un « déficit au niveau de la production», a reconnu le ministre de l’Education, Stanislas Ouaro, avant de rassurer que « les efforts sont faits pour régler le problème ».