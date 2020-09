Île Maurice : Pas de rentrée parlementaire anticipée

Le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a rappelé ce mardi que le Parlement du pays allait rester en pause le temps qu’il sera nécessaire, répondant à l’opposition qui réclamait que les députés soient rappelés en urgence.

Dans sa saisine, le leader de l’opposition, Arvind Boolell demandait au Premier ministre que le parlement se rassemble en raison de la situation dans le pays, allusion faite à la pollution marine provoquée par le naufrage du vraquier MV Wakashio, et à la pandémie du coronavirus. Il a accusé le gouvernement de mener une «politique d’opacité et de déclin de la démocratie».

Accusations réfutées ce mardi par le Chef du gouvernement dans une lettre-réponse, où il assure que son équipe travaille « dans la transparence et selon les principes de la bonne gouvernance ».

Il rappelle, entre autres, que le parlement s’est réuni 31 fois, de janvier à août dernier, malgré la pandémie de Covid-19 et que lui et son équipe s’étaient même pliés aux questions parlementaires. Il a confirmé que la rentrée parlementaire se fera le 03 novembre prochain, comme prévu.

Sur la question de la pollution sur les côtes du pays, Pravind Jugnauth a assuré que des mesures de protection de l’environnement et une aide financière aux habitants touchés par la marée noire ont déjà été effectuées.