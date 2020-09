Egypte, berceau du Forum du gaz de la Méditerranée orientale

Six pays de la Méditerranée orientale, dont l’Egypte, ont donné naissance ce 22 septembre au Forum du gaz de la Méditerranée orientale (East Mediterranean Gas Forum, EMGF).

La charte a été signée lors d’une cérémonie virtuelle au Caire, par les ministres de l’Energie du pays hôte, de Chypre, de la Grèce, d’Israël, d’Italie et de la Jordanie. Les ambassadeurs des pays intéressés par une adhésion prochaine, notamment la France en tant que membre et les États-Unis et l’UE en tant qu’observateurs, étaient également présents.

Les ministres de l’Energie israélien et égyptien ont initié la création de l’EMGF en 2017 à la suite de découvertes de gaz naturel au large des côtes d’Israël et de l’Égypte. Instauré au départ pour faciliter les pourparlers entre les différents pays, l’EMGF devient désormais une organisation intergouvernementale.

« Transformer le forum en une organisation internationale donne un élan pour renforcer la coopération et le dialogue sur le gaz dans la région», a salué le ministre égyptien du Pétrole, des Mines et des Ressources Minérales, Tarek el-Molla. L’initiative est appelée à aboutir à une « plate-forme vitale rassemblant les producteurs, les consommateurs et les pays de transit de gaz pour stimuler un marché régional durable de la ressource», selon un communiqué égyptien.