Ouganda : Boby Wine de nouveau rappelé à l’ordre pour violation des mesures anti-Covid-19

Enième accrochage ce jeudi entre la police ougandaise et le candidat de l’opposition, Boby Wine qui fait campagne pour l’élection présidentielle du 14 janvier prochain.

Alors qu’il se rendait dans le district de l’île Bugala au nord du lac Victoria pour une opération de charme chez les électeurs, le chanteur ougandais devenu politicien, a été interpelé par la police et reconduit à son domicile, avec toute son équipe.

Comme pour les précédentes fois où sa campagne a été interrompue, la Police reproche à Boby Wine d’avoir enfreint les règles établies pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19 et nie l’avoir arrêté comme il le prétend.

«Le candidat a été retenu pour avoir continuellement organisé des rassemblements massifs au milieu des menaces accrues du coronavirus, au mépris total des directives de la Commission électorale et du ministère de la Santé», a indiqué la police.

Dimanche dernier, la Commission électorale a sorti une note interdisant les meetings politiques dans plusieurs districts du pays, dont la capitale Kampala, en raison d’une accélération des infections au coronavirus dans le pays.

Les autorités ougandaises ont également interdit toutes les festivités annuelles du réveillon du nouvel an, estimant que «ces rassemblements et festivités augmentent le risque de propagation de la COVID-19». Les Ougandais sont conviés à «rester à la maison et à célébrer le Nouvel An avec les membres de leurs familles».