Soudan : La MINAUD quitte officiellement le Darfour

La mission conjointe des Nations Unies et de l’Union africaine dans la région soudanaise du Darfour (MINUAD) a confirmé la fin de son mandat ce jeudi 31 décembre 2020, conformément à la dernière résolution approuvée par le Conseil de Sécurité de l’ONU.

L’ONU fonde sa résolution votée à l’unanimité pour la fin des opérations de la MINAUD et le retrait de ses troupes du Darfour, sur les «progrès réalisés par le gouvernement de transition du Soudan dans la gestion du conflit au Darfour».

En effet, un accord de paix historique a été conclu entre les autorités soudanaises et deux groupes armés au Darfour en octobre dernier, environ deux ans après la révolution soudanaise, qui a conduit au renversement de l’ancien dirigeant, Omar el-Béchir, en avril 2019.

Les dernières patrouilles de la MINUAD et d’autres tâches qui étaient prévues seront effectuées ce 31 décembre et, « à partir du 1er janvier 2021, les militaires et le personnel de police de la MINUAD s’attacheront à assurer la sécurité pendant une période de retrait progressif de six mois», précise le service d’information de l’ONU.

Le processus devrait aboutir au retrait du Soudan de tout le personnel civil et en uniforme de la MINUAD « d’ici le 30 juin 2021», à l’exception d’une équipe de liquidation qui finalisera les questions en suspens et achèvera la fermeture administrative de la mission.

L’ONU précise toutefois qu’elle continuera à soutenir le Soudan, par le biais de son équipe-pays et de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (UNITAMS).