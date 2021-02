A N’Djamena, le G5 Sahel discute l’avenir de l’opération française «Barkhane»

Les pays membres du G5 Sahel se réunissent ce lundi 15 février 2021 dans la capitale tchadienne, N’Djamena, pour repenser l’organisation de la lutte contre le terrorisme dans leur région, avec un accent particulier sur le renforcement de l’autonomie des forces locales.

Grand partenaire du G5 Sahel, la France participera par vidéoconférence à cette rencontre qui devrait notamment redéfinir la position de l’opération française « Barkhane », présente dans la zone depuis plusieurs années.

Ce sommet de deux jours, associant dans un premier temps le G5 Sahel et la France, puis d’autres partenaires internationaux, a lieu un an après celui de Pau, en France, qui, devant la menace d’une rupture sous les coups de boutoir djihadistes, avait débouché sur un renforcement militaire dans la zone dite des « trois frontières » (Mali, Niger et Burkina) et l’envoi de 600 soldats français supplémentaires, les faisant passer de 4 500 à 5.100.

Aujourd’hui, à N’Djamena, il serait beaucoup plus question d’envisager un début de retrait de l’armée française, même si le contexte s’avère plus complexe que prévu.

« Un an après Pau et le temps du sursaut militaire, doit venir, à N’Djamena, celui du sursaut diplomatique, politique et du développement », selon le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.