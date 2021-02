RDC : Reprise du procès en appel de Vital Kamerhe

En République démocratique du Congo (RDC), le procès en appel de Vital Kamerhe reprend ce lundi 15 février 2021 devant la Cour d’appel de Kinshasa-Gombe, après plus de six mois de suspension.

L’ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi est accusé d’avoir détourné 50 millions de dollars dans le cadre de l’exécution du programme des 100 jours du nouveau chef de l’Etat congolais.

Cette somme était destinée aux sociétés Samibo Sarl et Husmal Sarl et devait servir à acquérir et installer 4.500 maisons préfabriquées dans les provinces de Kinshasa, Kongo central, Kasaï central et oriental, et Sud-Kivu, au profit des militaires et des policiers.

En première instance, en mai 2020, Vital Kamerhe avait été reconnu coupable et condamné à 20 ans de travaux forcés assortis d’une période de dix ans d’inéligibilité. Pour ses avocats, cette condamnation était une injustice et ils espèrent toujours obtenir un acquittement en appel.