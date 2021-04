Centrafrique : Le président Touadéra entame les concertations pour le «Grand dialogue politique»

C’est ce lundi 19 avril que s’ouvrent en Centrafrique les concertations en vue de préparer le «Grand dialogue républicain» proposé par le Président Faustin-Archange Touadéra pour calmer les tensions après sa réélection controversée à la tête du pays.

Jusqu’au 27 avril prochain, le président Touadéra recevra tour à tour les différents acteurs de la vie politique et sociale du pays, sauf les représentants des groupes armés ou «tout parti politique ayant montré un quelconque soutien à la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) », selon le gouvernement.

Le corps diplomatique ouvre le bal des consultations ce lundi au palais de la présidence. La société civile suivra demain mardi jusqu’à mercredi, viendront ensuite (vendredi) les confessions religieuses qui présenteront leurs doléances au Chef de l’Etat.

Une journée sera ensuite consacrée aux préfets et aux chefs traditionnels venus de toute la Centrafrique, avant de laisser la place aux partis ou rassemblements politiques qui vont clôturer ces concertations censées baliser la voie à l’application de l’accord de paix et de réconciliation nationale signé il y a plus de deux ans.